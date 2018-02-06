Депутаты Рады не стали отменять закон о реинтеграции Донбасса

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Депутаты Верховной Рады Украины отказались отменить закона о реинтеграции Донбасса. За постановление об отмене закона проголосовало 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января. Согласно ему, Россия признается страной-агрессором, а отдельные районы Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик называются оккупированными ею территориями. По закону Киев также может применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России.