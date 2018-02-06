Депутаты Госсовета РТ решили помочь коммунальщикам в борьбе со снегом

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани депутаты Госсовета РТ от «Единой России» убрали снег с территории Городского дворца детского творчества имени А.Алиша. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Сильные снегопады продолжаются в Татарстане уже несколько дней. За сутки в Казани выпало 120 процентов месячной нормы снега.

Помочь коммунальщикам справиться со стихией решили и парламентарии. Начать решили с социальных объектов. По словам руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии» Динара Бариева, погодные условия не должны мешать творческой реализации детей и молодежи.

Акция состоялась по инициативе депутата республиканского парламента Ирека Салихова. С народными избранниками на уборку снега вышли десятки активистов исполнительного комитета регионального отделения «Единой России», благотворительного фонда «Благодарение», активисты «Молодой гвардии Единой России» и студенты Кооперативного института.

«Не надо ожидать чудес. Ни одна коммунальная служба не решит эту проблему ни за день, ни за два. Чем критиковать муниципальную власть, дворников, лучше оказать посильную помощь. Ситуация ведь неординарная», – считает депутат Государственного Совета РТ Тахир Хадеев.

«Мы хотим создать условия, чтобы дети, молодежь, пожилые люди могли передвигаться по городу. Оказываем для этого посильную помощь», – сказал парламентарий.