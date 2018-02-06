Одиннадцать жителей Елабуги подали заявления для голосования по месту нахождения

(Елабуга, 6 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На сегодня 11 жителей Елабуги воспользовались возможностью подачи заявления для голосования на президентских выборах не по месту регистрации.

Десять избирателей подали заявления в МФЦ, один – в территориальную избирательную комиссию. Об этом сегодня на деловом вторнике заявил председатель территориальной избирательной комиссии Елабуги Андрей Смирнов.

Выборы Президента России пройдут 18 марта. По месту нахождения смогут проголосовать три группы граждан: фактически проживающие не по месту регистрации (прописки), выезжающие с места регистрации за 45 – пять дней до дня голосования, выезжающие с места регистрации за четыре и менее дней до дня голосования. Заявление может быть подано избирателями в пункты приема заявлений – как по месту нахождения, так и по месту регистрации.

«У нас много людей работает в ОЭЗ "Алабуга", для них это актуально. Многие из них прописаны не в нашем городе, несмотря на это, они могут проголосовать у нас. Также по месту нахождения смогут отдать свой голос пожарные, врачи скорой помощи и так далее – речь идет о тех, кто 18 марта будет дежурить на избирательных участках. Им нужно заранее написать заявление, и тогда эти люди смогут проголосовать там же, где они дежурят», – отметил председатель ТИК.

Пункт приема заявлений работает в будние дни с 15 до 19 часов, в выходные – с 8 до 13 часов.