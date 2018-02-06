Жительница Нижнекамска пригласила в гости молодого знакомого, а он ее ограбил

(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полиция Нижнекамска оперативно задержала грабителя, напавшего на пенсионерку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.

2 февраля в дежурную часть поступило сообщение от 58-летней нижнекамки, о том, что случайный знакомый украл у нее золотые украшения стоимостью 15 тысяч рублей.

Произошло все в одной из квартир дома № 24 на проспекте Химиков. По версии следствия, в тот день женщина познакомилась с 32-летним мужчиной на вечеринке у общих знакомых. После этого она пригласила молодого человека к себе в гости. Попав в квартиру к пенсионерке, мужчина начал угрожать ей расправой и требовать ценности. Получив золотые серьги и кольцо, грабитель скрылся.

Но вскоре он был задержан сотрудниками батальона патрульно-постовой службы. При нем был найден залоговый билет на золотые украшения. Мужчина признался в том, что сдал похищенные ювелирные изделия в ломбард, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям «Кража», «Побои» и «Угон». А теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».