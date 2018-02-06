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Общество

В Казани закроются на ремонт ливневой канализации две улицы

6 февраля 2018, 16:21

Улицу Магистральную в сервисе «Народный контроль» признали самой «убитой» дорогой Казани.
В Казани закрывается участок улицы Енисейская
В Казани закрывается участок улицы Братьев Касимовых
В Казани будут закрыты некоторые улицы
В Казани закрывается движение по некоторым улицам
В Кировском районе Казани закрывается участок улицы

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани по улицам Магистральная и Учительская будет частично ограничено движение транспорта, сообщается на портале мэрии столицы РТ.

Ранее улицу Магистральную в сервисе «Народный контроль» признали самой «убитой» дорогой Казани.  Обе улицы будут закрыты на ремонт ливневок.

Полностью будет закрыта улица Учительская – на участке от Магистральной до дома № 2 по улице Учительской.

Улицу Магистральную временно закроют на участке от дома № 48/1 до дома № 2 по улице1-я Победиловская, от дома № 106 до улицы Поперечно-Кукушкинская, от улицы Кулагина до улицы Складская, от Складской до Поперечно-Кукушкинской, от Магистральной до Поперечно-Магистральной, от улицы Поперечно-Кукушкинской до дома № 77 по улице Магистральная.

Ограничения по движению транспорта предположительно будут действовать до 1 марта.

 


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