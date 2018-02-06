В Казани закроются на ремонт ливневой канализации две улицы

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани по улицам Магистральная и Учительская будет частично ограничено движение транспорта, сообщается на портале мэрии столицы РТ.



Ранее улицу Магистральную в сервисе «Народный контроль» признали самой «убитой» дорогой Казани. Обе улицы будут закрыты на ремонт ливневок.



Полностью будет закрыта улица Учительская – на участке от Магистральной до дома № 2 по улице Учительской.



Улицу Магистральную временно закроют на участке от дома № 48/1 до дома № 2 по улице1-я Победиловская, от дома № 106 до улицы Поперечно-Кукушкинская, от улицы Кулагина до улицы Складская, от Складской до Поперечно-Кукушкинской, от Магистральной до Поперечно-Магистральной, от улицы Поперечно-Кукушкинской до дома № 77 по улице Магистральная.



Ограничения по движению транспорта предположительно будут действовать до 1 марта.