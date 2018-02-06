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МИД Венгрии призвал обеспечить безопасность венгров Закарпатья

6 февраля 2018, 16:42

В заявлении министерства говорится, что наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать в западной части страны.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел Венгрии попросило ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за ЧП в здании Союза венгров в украинском городе Ужгород, сообщает RT.

В заявлении министерства говорится, что наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине должны присутствовать в западной части страны.

Ранее неизвестные бросили в здание Союза венгров бутылку с зажигательной смесью.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин высказался против действий нападавших.


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