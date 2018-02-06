В Мекке делегации ДУМ РТ показали технологию изготовления покрывала для Каабы

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Мекке татарстанской делегации в комплексе имени короля Абдул-Азиза продемонстрировали технологию изготовления покрывала для Каабы. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Кааба – это главное святилище ислама, которое мусульмане называют аль-Баит аль-Харам, что означает «Священный дом» по-арабски. Кааба находится в центре главной мечети Мекки Масджид аль-Харам и представляет собой каменное сооружение кубической формы высотой 15 метров.

Члены делегации РТ во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным воочию смогли увидеть рабочие цеха и процесс изготовления покрывала для мусульманской святыни.

Кисву (покрывало) делают из черной ткани, которая с внешней стороны, по всем четырем сторонам Каабы, обрамлена полосой с надписями. Главная надпись сделана золотой нитью. Для изготовления покрывала требуется 875 квадратных метров материи толщиной не менее двух миллиметров. Вся внешняя сторона изготовлена из чистого шелка, а во внутреннюю подкладку добавляют крепкую белую парусину. Что касается пояса Каабы, то он состоит из 16 частей, достигающих в длину 61 метра, а в ширину – 94 сантиметров.

Кисва вышивается вручную золотом и серебром работниками комплекса, которую сегодня посетили религиозные деятели РТ. Ее помещают на Каабу в девятый день месяца зуль-хиджа во время паломничества в Мекку. Снятое покрывало дарят или разрывают и раздают паломникам.

В комплексе имени короля Абдул-Азиза также изготавливают покрывала для комнаты Пророка, занавеси для внутреннего помещения Каабы, государственные флаги Саудовской Аравии, а также особые дарственные предметы в виде вышитых аятов из Корана.

Члены республиканской делегации побывали и в музее Запретной мечети.