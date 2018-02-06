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Для уборки снега в Казани привлекли 200 единиц наемной спецтехники

6 февраля 2018, 16:05 , Фото: Расих Фасхутдинов

Для уборки снега в Казани привлекли 200 единиц наемной спецтехники Всего в расчистке снежных заносов в столице РТ задействовали 915 единиц спецтехники и 600 дорожных рабочих.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Для уборки снега в Казани дополнительно привлекли 200 единиц наемной спецтехники, сообщил журналистам начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства города Дамир Шайхутдинов.

«За прошлые сутки вывоз снега с дорог Казани составил 16 тыс. т. Было израсходовано 2 тыс. т противогололедных материалов. На уборку снега привлекли 915 единиц спецтехники и 600 дорожных рабочих. На дорогах задействован весь имеющийся парк дорожной техники. Кроме того, было привлечено около 200 единиц наемной техники», – рассказал он.

В настоящее время работы продолжаются без снижения темпа. Дорожные службы очищают основные магистрали и улицы от снега. После этого они перейдут на тротуары и периферийные улицы, пояснил чиновник.

«В ближайшие два-три дня мы справимся со снегом, и все дороги придут в нормальное состояние», – подчеркнул Шайхутдинов.


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