Жители Нижнекамска придумали оригинальные названия для Дома народного творчества

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска придумывают названия для главной культурной площадки Нижнекамска – Дома народного творчества, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
В частности, горожане предложили назвать Дом творчества «Атмосферой», Центром культурных инициатив «Чулман», Нижнекамским концерт-холлом, «Акварелью». Некоторые горожане считают, что стоит сохранить прежнее название учреждения.
В конкурсе на лучшее название может участвовать каждый. Оно должно быть оригинальным, благозвучным и создавать узнаваемый образ бывшего Дома народного творчества, отражая специфику его деятельности. Присылать варианты названий необходимо на почту smi.nk@mail.ru в течение февраля.
Ранее сообщалось, что культурный объект ждет реконструкция.