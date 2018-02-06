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Общество

Жители Нижнекамска придумали оригинальные названия для Дома народного творчества

6 февраля 2018, 22:47

Горожане предложили назвать Дом творчества «Атмосферой», Центром культурных инициатив «Чулман», Нижнекамским концерт-холлом, «Акварелью».
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска придумывают названия для главной культурной площадки Нижнекамска – Дома народного творчества, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

В частности, горожане предложили назвать Дом творчества «Атмосферой», Центром культурных инициатив «Чулман», Нижнекамским концерт-холлом, «Акварелью». Некоторые горожане считают, что стоит сохранить прежнее название учреждения.

В конкурсе на лучшее название может участвовать каждый. Оно должно быть оригинальным, благозвучным и создавать узнаваемый образ бывшего Дома народного творчества, отражая специфику его деятельности. Присылать варианты названий необходимо на почту smi.nk@mail.ru в течение февраля.

Ранее сообщалось, что культурный объект ждет реконструкция.


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