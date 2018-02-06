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Следком начал проверку после пожара на «Казаньоргсинтез»

6 февраля 2018, 16:07

Следком начал проверку после пожара на «Казаньоргсинтез» Пожар площадью 3 квадратных метра произошел накануне на одном из трубопроводов предприятия.

(Казань, 6 февраля, «Татар–информ»). В Татарстане началась доследственная проверка после пожара на ПАО «Казаньоргсинтез», сообщил ИА «Татар–информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром 5 февраля на территории предприятия «Казаньоргсинтез» произошел пожар. По уточненным данным, возгорание на факельном трубопроводе произошло из-за разгерметизации. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

Следственное управление СК РФ по РТ начало доследственнную проверку. Следователи выяснят все детали произошедшего.
 


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