Следком начал проверку после пожара на «Казаньоргсинтез»

(Казань, 6 февраля, «Татар–информ»). В Татарстане началась доследственная проверка после пожара на ПАО «Казаньоргсинтез», сообщил ИА «Татар–информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром 5 февраля на территории предприятия «Казаньоргсинтез» произошел пожар. По уточненным данным, возгорание на факельном трубопроводе произошло из-за разгерметизации. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.
Следственное управление СК РФ по РТ начало доследственнную проверку. Следователи выяснят все детали произошедшего.