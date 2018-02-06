Ученые прогнозируют апокалипсис на Земле из-за таяния «ртутных» ледников

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Американские геологи сообщили о катастрофе, которая может грозить Земле из-за таяния ледников, сообщает РИА «Новости».

По словам ученых, в вечной мерзлоте северного полушария скопилось 793 тыс. т ртути, что может привести к катастрофическим последствиям.

Геологи исследовали 13 образцов льда, взятых на Аляске, и сравнили с образцами 11 тыс. тундровых почв по всему миру. Исследование показало, что в вечной мерзлоте ртути содержится в десять раз больше, чем было получено за последние 30 лет.

При таянии ледников высвободившаяся ртуть преобразуется в метилртуть – токсичное соединение, которое может поражать центральную нервную систему человека. Для ее разложения потребуется 14 тыс. лет.