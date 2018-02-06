ГС РТ подготовил законодательную инициативу о наделении госинспекторов по экологии допполномочиями

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Законодательную инициативу Государственного Совета Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 23.22 и 23.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» рассмотрели сегодня на заседании Комитета республиканского парламента по законности и правопорядку.

«Законопроект подготовлен в целях совершенствования и повышения эффективности осуществления государственного экологического надзора», – сообщил зампредседателя комитета Рафил Нугуманов.

Он отметил, что в настоящее время в соответствии со статьями 23.22 и 23.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях государственные инспекторы в области охраны окружающей среды органов государственной власти субъектов РФ не наделены полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

При выявлении правонарушения инспектор не вправе привлечь правонарушителя к административной ответственности. Он вынужден составить протокол и направить материалы уполномоченному на рассмотрение должностному лицу. «При этом более 60 процентов нарушителей не являются на рассмотрение дела, следовательно, затягивается процедура получения нарушителем постановления по делу об административном правонарушении и, в конечном итоге, взыскания административного штрафа», – говорится в пояснительной записке к документу.

Рассматриваемый законопроект предлагает внести изменения и в статьи 23.22, 23.23 КоАП РФ, согласно которым государственные инспекторы наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

«Анализ административных материалов показал, что, имея возможность на месте выявления правонарушения выносить постановления по делу об административном правонарушении, государственные инспекторы работали бы более результативно и оперативно, а правосознание граждан вышло бы на более цивилизованный уровень, что привело бы к уменьшению количества правонарушений», – отмечают авторы законопроекта.

Рассмотреть законодательную инициативу Госсовет Татарстана планирует на ближайшем заседании.

