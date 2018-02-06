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Экономика и финансы

Неналоговые доходы от госимущества принесли бюджету РТ более 53 млн рублей

6 февраля 2018, 16:50

Бюджетное задание перед республиканским бюджетом на конец января выполнено на 15,7 процента.
В бюджет РТ за восемь месяцев 2016 года поступило 582 млн рублей неналоговых доходов
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков в Татарстане составили 53,44 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Всего в бюджет республики поступили 20,3 млн рублей от доверительного управления и 20,7 млн рублей от дивидендов. Кроме того, 7,6 млн рублей поступило от аренды имущества, а почти 4 млн – от аренды земли. Остальные статьи составили средства от реализации имущества и земельных участков, а также сервитута.

Бюджетное задание перед республиканским бюджетом на конец января выполнено на 15,7 процента, отмечается в сообщении.


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