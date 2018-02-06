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В Заинской детской библиотеке состоялся вернисаж военной книги

6 февраля 2018, 21:12

Заинская библиотека присоединилась ко всероссийской акции «Сильные духом».
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В рамках всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» в детской библиотеке Заинска состоялся вернисаж военной книги «А в книжной памяти мгновения войны». Об этом сообщает «Заинск-информ».

В мероприятии приняли участие семиклассники школы № 4. Оно было посвящено подвигу советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны и приурочено к 75-летию медали «Партизану Отечественной войны».

В ходе мероприятиясотрудник библиотеки и дети читали отрывки из книги Владимира Богомолова «Иван». Также ребята посетили книжную экспозицию о юных партизанах и разведчиках.

Перед школьниками выступил глава Светлоозерского сельского поселения Валентин Атласов. Он рассказал о своем пути от обычного моряка до капитана корабля и о том, как сейчас проходит служба в армии, а также о заинских юношах, которые служат на флоте. Он напутствовал будущих защитников Отечества, пожелал им смелости и упорства.


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