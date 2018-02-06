Глава СВР рассказал о своем визите в США

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о своем визите в США, сообщает ТАСС.

«В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки. Точка», – приводит агентство слова Нарышкина.

Ранее стало известно, что Нарышкин побывал в Соединенных Штатах, где встретился с директором ЦРУ Майком Помпео. Компанию ему составили руководитель ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшего ГРУ) Игорь Коробов. Речь на встрече, в частности, шла о безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

При этом Государственный департамент США назвал исключением, сделанным ради национальных интересов в области безопасности, визит руководителя СВР в страну.