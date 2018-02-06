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Общество

Около 65 процентов дворов Казани очистили от снега

6 февраля 2018, 15:18

Самые убранные территории — Азино-1, территория УК «Уютный дом» в Ново-Савиновском районе и Московский район.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Порядка 65 процентов дворов Казани очистили от снега, сообщил журналистам заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.

Руководство города и республики поставили задачу в течение двух суток привести все дворы в порядок, отметил Курбанов.

В городе трудится порядка 3 тыс. дворников, около 200 снегоочистительных машин и тракторов. 

«Самые убранные территории — это Азино-1, территория УК „Уютный дом“ в Ново-Савиновском районе, более или менее нормальная ситуация в Московском районе. В остальных предстоит серьезная работа», — рассказал Альмир Курбанов.


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