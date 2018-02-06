Около 65 процентов дворов Казани очистили от снега

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Порядка 65 процентов дворов Казани очистили от снега, сообщил журналистам заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.
Руководство города и республики поставили задачу в течение двух суток привести все дворы в порядок, отметил Курбанов.
В городе трудится порядка 3 тыс. дворников, около 200 снегоочистительных машин и тракторов.
«Самые убранные территории — это Азино-1, территория УК „Уютный дом“ в Ново-Савиновском районе, более или менее нормальная ситуация в Московском районе. В остальных предстоит серьезная работа», — рассказал Альмир Курбанов.