Казанский школьник украл из магазина электроники игровую приставку

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Казанский школьник украл из магазина электроники, который располагается в самом центре Казани, игровую приставку, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба УМВД России по Казани.

Кража произошла 1 февраля в одном из крупных сетевых магазинов электроники. Двое молодых людей забрали с витрины приставку «GC Nintendo HAC-S-KABLA».

Через два дня оба парня были задержаны. Как выяснилось, это — 15-летний ученик одного из казанских лицеев и 20-летний студент политехнического колледжа.

Похищенный гаджет полицейские отыскали в одном из ломбардов Казани.

Оба воришки находятся под подпиской о невыезде.