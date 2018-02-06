Бронь авиабилетов в Казань выросла в два раза на период ЧМ-2018

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Бронирование авиабилетов в Казань выросло в два раза на период чемпионата мира по футболу, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.



Согласно исследованию сервиса, спрос на перелеты в Москву из городов России на лето 2018 года вырос на 120 процентов по сравнению с 2017 годом, в Санкт-Петербург – на 71 процент, в Сочи – в 4 раза, в Волгоград и Казань в 2 раза.



Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес подчеркнул, что спрос на перелеты очень высокий, поэтому важно приобрести билеты как можно раньше.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на ЧМ-2018 в Казань обошелся покупателю в 54,6 тысячи рублей.