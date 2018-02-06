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Бронь авиабилетов в Казань выросла в два раза на период ЧМ-2018

6 февраля 2018, 15:24

Спрос на перелеты в Казань из городов России на лето 2018 года вырос в два раза по сравнению с 2017 годом.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Бронирование авиабилетов в Казань выросло в два раза на период чемпионата мира по футболу, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.

Согласно исследованию сервиса, спрос на перелеты в Москву из городов России на лето 2018 года вырос на 120 процентов по сравнению с 2017 годом, в Санкт-Петербург – на 71 процент, в Сочи – в 4 раза, в Волгоград и Казань в 2 раза.

Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес подчеркнул, что спрос на перелеты очень высокий, поэтому важно приобрести билеты как можно раньше.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на ЧМ-2018 в Казань обошелся покупателю в 54,6 тысячи рублей.


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