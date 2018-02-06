Госсовет РТ подготовил законодательную инициативу по использованию сельхозземель

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Госсовет Татарстана подготовил законодательную инициативу, которая бы устранила правовой пробел по использованию земель сельхозназначения не по целевому назначению и уходу от ответственности за неиспользование этих земель. Соответствующий документ рассмотрели сегодня депутаты на заседании Комитета ГС РТ по законности и правопорядку.

О сути предлагаемых изменений рассказал заместитель председателя комитета ГС РТ Рафил Нугуманов. Инициатива Госсовета предусматривает внесение изменений в статьи 8.8 и 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Кодекс РФ об административных правонарушениях фактически исключает возможность привлечения нарушителей к административной ответственности за использование земель сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению, а также за неиспользование земельного участка сельскохозназначения, оборот которого не регулируется федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"», – отметил депутат. По его словам, законодательная инициатива Госсовета РТ направлена на то, чтобы устранить правовой пробел.

В интервью журналистам Рафил Нугуманов сообщил, что законодательная инициатива Госсовета РТ была направлена в Госдуму на нулевое чтение и получила положительный отзыв.

Планируется, что документ республиканский парламент рассмотрит на ближайшем заседании.

