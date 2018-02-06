Проректор Казанской семинарии заявил о потенциальной греховности смартфонов

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Греховная природа человека не изменилась со временем, но теперь, чтобы предаться греху праздности, достаточно включить свой смартфон. Об этом заявил на встрече с молодежью в клубе «Азбука» проректор по учебной работе Казанской православной духовной семинарии иерей Александр Ермолин.

«Веками человеку был известен грех праздности. Два-три века назад человеку, чтобы предаться праздности, надо было бесцельно шататься по городу, а сейчас для этого достаточно включить свой телефон. Это тот же самый грех праздности, только в другой обертке», – приводит слова священнослужителя пресс-служба Казанской епархии.

При неизменности человека как такового переменилась лишь внешняя среда его обитания, подчеркнул священник. «Например, десять лет назад почти никто не знал, что такое айфон, а сейчас даже дети разбираются в их сериях», – пояснил он свою мысль.

В завершение встречи отец Александр пожелал ее участникам всегда и везде жить со Христом. В общении с молодежью участвовал и еще один представитель Казанской духовной семинарии – проректор по воспитательной работе Сергий Забавнов.