Анна Нечаевская: Потихоньку привыкаем к олимпийскому Пхенчхану

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лыжница из Татарстана Анна Нечаевская рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» о подготовке к Олимпиаде в Пхенчхане. В настоящее время спортсменка уже находится в олимпийской столице и продолжает готовиться к Играм.

По словам девушки, лыжная трасса в Пхенчхане довольно непростая. «Трасса сложная, но рабочая – длинные, пологие и крутые подъемы. Сложность еще в том, что тут очень тугой и нескользящий снег. Пока очень холодно: утром было -20, пронизывающий холодный ветер. Непросто и из-за времени – разница Пхенчхана с Москвой составляет +6 часов, поэтому пока сложновато со сном. В остальном потихоньку привыкаем и приспосабливаемся», – отметила Нечаевская.

Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Участие в турнире примут пять представителей Татарстана, помимо Нечаевской это Андрей Ларьков (лыжные гонки), Евгения Тарасова (фигурное катание), Владислав Хадарин и Милена Быкова (оба – сноуборд).

