Марат Галеев о перспективах Здунова в Дагестане: Роль министра экономики РТ всегда была существенной

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Роль первого лица в Министерстве экономики Татарстана всегда была существенной. Об этом в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

«Во-первых, Артем Алексеевич — грамотный экономист, понимающий процессы, имеет опыт работы в Татарстане, но не имеет опыта на Кавказе. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, может, и хорошо, потому что там не первая попытка за десятки лет начать с чистого листа делать что-то позитивное», — заявил он.

Это очень трудная задача, поэтому, с одной стороны, несколько жаль, что мы теряем хорошего специалиста и профессионала, с другой стороны, он относительно молодой, и хочется ему пожелать успехов в трудном и неординарном деле, отметил Марат Галеев. «Очень сложные процессы там идут и сложности менее всего связаны непосредственно с экономикой, больше социально-политических моментов, этнических и прочих, вот поэтому это очень такое мультисложное направление. Тем не менее, это должен кто-то делать, а у него, работая в Татарстане, очень хорошее конструктивное отношение с федеральными органами власти, без их поддержки там будет очень трудно», — считает депутат.

«Министерство экономики – это такое сводное министерство, где очень много макроэкономических показателей. Оно является центром ответственности при реализации целого ряда как федеральных, так и региональных программ», — сообщил он. Поэтому предстоящий уход Артема Здунова может сказаться определенным образом, по словам депутата Госсовета РТ. «Но в республике кадров много, в принципе, это не будет катастрофично, но, тем не менее, человек нарабатывает определенный нематериальный капитал, капитал взаимоотношений, поэтому, безусловно, его наработки были продуктивны»,— отметил Марат Галеев.

По его словам, это связано со становлением таких новых институтов развития, как «Иннокам» и программ по ТОСЭР. «Там, конечно, ключевые базовые вещи Президентом вместе с федеральной властью разрешались. Но, как говорится, есть принципиально политическое решение, а реализация их на практике, рабочие моменты – это относится к министру со своим министерством. В России так устроено, что персональное взаимоотношение с федеральной властью имеет исключительно важное значение», — резюмировал депутат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Артем Здунов выдвинут в качестве кандидата на пост главы Правительства Республики Дагестан.