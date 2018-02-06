Сорокин завоевал премию «НОС» за роман «Манарага»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Прозаик Владимир Сорокин удостоился литературной премии «НОС» («Новая словесность») за роман «Манарага», сообщает РИА «Новости».

Лауреат премии получает 700 тыс. рублей и статуэтку, финалисты получают по 40 тыс. рублей. За приз зрительских симпатий автору вручается 200 тыс. рублей.

Победитель премии определяется в ходе живой дискуссии, которую ведут жюри и эксперты.

На этот раз финалистами стали Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него», Станислав Снытко с книгой «Белая кисть» и Владимир Сорокин с «Манарагой». Помимо общей победы Сорокин завоевал приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования читателей.

Владимир Сорокин – яркий представитель русского постмодернизма, автор 11 романов, а также повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Лауреат премий Андрея Белого, «Большая книга» и других, номинант международной Букеровской премии. Его книги переведены на десятки языков.

«Манарага» посвящена тому, каким образом будут устроены отношения человечества и печатного слова после Нового средневековья. В романе присутствуют черты антиутопии, и это сближает его с такими недавними произведениями писателя, как «День опричника» и «Теллурия».