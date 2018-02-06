Ветераны боевых действий из Татарстана просят восстановить военный госпиталь в Казани

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Ветераны боевых действий из Татарстана обратились к депутату Государственной Думы Ольге Павловой с просьбой оказать поддержку в вопросе восстановления военного госпиталя в Казани. О своем обращении они рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Казанский военный госпиталь, образованный в 1809 году, был одним из старейших военно-лечебных учреждений России. В 2012 году Министерство обороны РФ приняло решение закрыть его. Ветераны обратили внимание на то, что сейчас для прохождения реабилитации им приходится выезжать в соседние регионы.

Более 750 участников боевых действий в этом году прошли через реабилитационный центр МЧС имени Ш. С. Каратая. Госпитали ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах приняли около 300 человек каждый, рассказал председатель Татарстанской республиканской организации общественной организации инвалидов войны в Афганистане Альберт Кукаркин.

Этого недостаточно, так как в Татарстане сегодня насчитывается около 8 тыс. участников боевых действий, отметил спикер. «Реабилитацию надо проводить каждый год, а у нас получается на каждый шестой-седьмой», – пояснил он.

Сегодня ветеранам из республики предлагают проходить реабилитацию в Ульяновске или Самаре, отметил сопредседатель Координационного совета Кабмина РТ по вопросам ветеранов боевых действий генерал-майор запаса Рим Мустаев. Вопрос создания военного госпиталя находится в компетенции Минобороны РФ, а не региона, добавил он.

«У нас с 2012 года в Республике Татарстан, к великому стыду, отсутствует военный госпиталь. Ветераны боевых действий первую медицинскую помощь и отчасти социальную в реабилитационном направлении должны получать в системе военных госпиталей», – подчеркнул Мустаев, обращаясь к Павловой.

Проблема, по словам отставного генерала, касается не только Татарстана. На Казанский военный госпиталь были замкнуты Чувашия, Марий Эл и Удмуртия. В общей сложности это 40 – 50 тыс. ветеранов боевых действий, констатировал он.

Этот вопрос уже неоднократно поднимался на различных площадках, ответила Ольга Павлова. «Проблема эта непростая, она связана с бюджетным финансированием. В любом случае работа в этом направлении ведется. Мы постараемся этот ваш наказ выполнить», – прокомментировала она сложившуюся ситуацию.