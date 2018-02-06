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Общество

Главными проблемами россиян оказались бедность, низкие зарплаты и рост цен

6 февраля 2018, 14:25

Характер беспокоящих жителей страны проблем остается прежним.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Главными проблемами 2017 года жители России сочли бедность, низкие зарплаты, рост цен и инфляцию. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

На первое место в рейтинге народных проблем в минувшем году вышли бедность, низкие зарплаты, снижение доходов. На них пожаловались 60 процентов опрошенных – на 6 меньше, чем в 2016-м.

Второе место в рейтинге неприятностей заняли рост цен и инфляция, лидировавшие в предшествующем году. Их упомянули 56 процентов респондентов против 70 в 2016-м.

Третью позицию разделили такие проблемы, как безработица и коррупция. Они тревожат по 36 процентов россиян. При этом если по сравнению с 2016 годом число озабоченных коррупцией не изменилось, то количество обеспокоенных безработицей уменьшилось на 5 процентов.

Более всего тревогу из-за социальных проблем демонстрируют представители самых незащищенных слоев населения: люди с низкими доходами, пенсионеры, жители малых городов. Озабоченных безработицей несколько больше среди молодых россиян младше 24 лет.

«Стоит отметить некоторое снижение остроты актуальных для россиян проблем, хотя структура и приоритетность тревожащих наших сограждан вопросов остается прежней», – прокомментировал итоги опроса директор холдинга Андрей Милехин.

В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население страны. 


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