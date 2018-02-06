Минобороны РФ попросило Турцию помочь с получением обломков сбитого в Сирии Су-25

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Минобороны РФ попросило турецких коллег оказать содействие в получении всех обломков сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25. В российском ведомстве подчеркнули, что особый интерес представляют остатки двигателей со следами огневого воздействия ракеты, сообщают «Известия».

Обломки будут изучены с целью определения использовавшегося террористами переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию, пояснили в Минобороны.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ – прим. Т-и). Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филиппов был представлен к званию Героя России посмертно.