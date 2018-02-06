Видео: Таинственного стрит-арт-художника Бэнкси засняли случайные прохожие

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Случайный прохожий из города Кингстон-апон-Халл запечатлел на видео мужчину, который похож на стрит-арт-художника Бэнкси, сообщает РИА «Новости».

Местный житель рассказал, что начал снимать незнакомца из-за того, что тот показался ему подозрительным: он был одет в кепку и темные очки. На видео эксперты отметили удивительное сходство с выпускником публичной школы в Бристоле Робином Каннингемом, который, судя по всему, и скрывается за псевдонимом Бэнкси.

Именно в это время в Кингстоне появились три новых граффити Бэнкси.

Также некоторые журналисты полагают, что за личностью художника может скрываться не один человек, а целая группа. Другие уверены, что Бэнкси – один из участников группы Massive Attack, так как граффити появляются в тех местах, где коллектив дает концерты.

Бэнкси считается ярким представителем мирового стрит-арта, но он не афиширует появление своих работ и скрывает свою личность.