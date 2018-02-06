Количество жертв страшной аварии в Ленобласти возросло до девяти человек

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Количество жертв страшной аварии в Ленобласти возросло до 9 человек, сообщает «Интерфакс».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об аварии с участием грузовика «Ивеко» и микроавтобуса «Форд» на 423-м км автодороги Вологда – Новая Ладога.
Напомним, ДТП произошло около шести утра неподалеку от города Тихвин Ленинградской области. Микроавтобус из Вологды двигался в Санкт-Петербург. В какой-то момент автомобиль выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом.
По уточненным данным, в восьмиместной маршрутке находилось 9 человек. Все они погибли на месте. Водитель грузовика получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.