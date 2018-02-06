«Рубин» одержал самую крупную победу на сборах

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Рубин» обыграл «Диошдьер» из Венгрии со счетом 2:0. Эта победа стала для подопечных Бердыева самой крупной в нынешнем межсезонье. Голами у казанцев отметились Максим Канунников и находящийся на просмотре Асланбек Сикоев.

Матч против шестой команды чемпионата Венгрии стал для «Рубина» четвертым в рамках подготовки ко второй части национального первенства: ранее казанцы сыграли вничью с ташкентским «Локомотивом» (0:0), обыграли «Богемианс» (1:0) и уступили «Тромсе» (0:1). Игра с «Диошдьером» завершала турецкий сбор подопечных Бердыева – свой третий сбор «рубиновые» проведут в Испании.

В первом тайме обе команды практически не создали стопроцентных моментов, лишь изредка тревожа вратарей. Дважды форварды «Рубина» имели возможность убежать один на один, но сначала Максим Канунников ушел во фланг и загубил момент, а чуть позже Сердару Азмуну не удалась обработка мяча. После перерыва казанцы сумели открыть счет: на 61-й минуте Илья Гилязутдинов прострелил на Канунникова, и тот в касание переиграл вратаря соперников. Спустя восемь минут «Рубин» удвоил преимущество – голкипер «Диошдьера» отбил мяч перед собой, и Сикоев добил его в сетку. Стоит отметить, что футболист, права на которого принадлежат тульскому «Арсеналу», находится в расположении казанского клуба на просмотре. Кстати, Сикоев является воспитанником школы «Рубина» и выступал за дублирующий состав клуба.

Контрольный матч. «Рубин» (Казань) – «Диошдьер» (Мишкольц, Венгрия) – 2:0 (0:0)

Голы: Канунников (61’), Сикоев (69’) – нет.

Желтые карточки: Гилязутдинов (85’) – нет.

