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Общество

О пожарной безопасности в частных домах в период отопительного сезона расскажут в ИА «Татар-информ»

6 февраля 2018, 14:52

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 7 февраля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности в частных домах в период отопительного сезона.

В мероприятии примет участие заместитель Главного государственного инспектора Республики Татарстан по пожарному надзору Максим Трущин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


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