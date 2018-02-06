О пожарной безопасности в частных домах в период отопительного сезона расскажут в ИА «Татар-информ»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 7 февраля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности в частных домах в период отопительного сезона.
В мероприятии примет участие заместитель Главного государственного инспектора Республики Татарстан по пожарному надзору Максим Трущин.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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