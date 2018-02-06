В дни проведения FIFA-2018 в Казани введут контрразведывательный режим

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В дни проведения ЧМ-2018 в Казани и в целом по стране будет введен контрразведывательный режим, который позволит задействовать все имеющиеся силы для обеспечения полной безопасности людей. Об этом сообщил генерал-лейтенант полиции, генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов в интервью ИА «Татар-информ».

«Безопасность будет организована на исключительном уровне. Мы имеем богатый опыт проведения массовых мероприятий. Проведена мощная работа по санированию различного рода негативных явлений в стране. На днях в Нижнем Новгороде ликвидирован представитель террористической организации. Они сейчас расползаются по городам, потому что понимают, что Москва, Питер и Казань – места опасные, это "минные поля"», – сказал ветеран ФСБ России.

По словам эксперта, за последнее время в стране не было серьезных терактов и других экстремистских проявлений. Также проводится работа по противодействию возможным стычкам между враждующими категориями болельщиков.