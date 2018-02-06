Общественники объявили конкурс плакатов «День выборов»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Общероссийский народный фронт объявил конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов Президента РФ, сообщает пресс-служба организации.



Принять участие в конкурсе может любой желающий, он состоится в трех возрастных категориях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники.



Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте konkursONF.ru и загрузить плакат. Творческие работы принимаются до 20 февраля. Известные деятели культуры и искусства до 1 марта выберут 50 работ, которые будут размещены на сайте в открытом доступе.



Лучшие работы будут экспонироваться в Музее современной истории России в Москве с 12 марта. Победители также получат подарки и возможность принять участие в общероссийском форуме.

Ранее общественники запустили акцию по созданию патриотических граффити. Цель акции, как и в конкурсе плакатов, – побудить граждан задуматься о том, что от их позиции многое зависит в стране.