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Общество, Выборы 2018

Общественники объявили конкурс плакатов «День выборов»

6 февраля 2018, 16:58

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте konkursONF.ru и загрузить изображение плаката.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Общероссийский народный фронт объявил конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов Президента РФ, сообщает пресс-служба организации.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, он состоится в трех возрастных категориях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте konkursONF.ru и загрузить плакат. Творческие работы принимаются до 20 февраля. Известные деятели культуры и искусства до 1 марта выберут 50 работ, которые будут размещены на сайте в открытом доступе.

Лучшие работы будут экспонироваться в Музее современной истории России в Москве с 12 марта. Победители также получат подарки и возможность принять участие в общероссийском форуме.

Ранее общественники запустили акцию по созданию патриотических граффити. Цель акции, как и в конкурсе плакатов, – побудить граждан задуматься о том, что от их позиции многое зависит в стране.

 


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