(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жительница Заинска взяла тайком от мужа кредит и обвинила в этом несуществующего мошенника. Заинский городской суд признал ее виновной в ложном доносе, сообщает пресс-служба суда.

Как выяснилось в ходе следствия, женщина тайком от мужа взяла кредит в микрофинансовой компании в размере 25 тыс. рублей. Испугавшись, что муж обо всем узнает и рассердится, она написала заявление в полицию, что неизвестный якобы воспользовался ее паспортными данными и взял кредит в офисе микрофинансирования. Однако сотрудники полиции установили, что никакого мошенника не было, а деньги взяла в долг сама «потерпевшая».

Суд признал жительницу Заинска виновной в заведомо ложном доносе и приговорил ее к выплате штрафа в размере 30 тыс. рублей.