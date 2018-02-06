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Жительница Заинска взяла тайком от мужа кредит и обвинила в этом несуществующего мошенника

6 февраля 2018, 21:43

Суд признал женщину виновной в заведомо ложном доносе и приговорил к выплате штрафа в размере 30 тыс. рублей.
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(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жительница Заинска взяла тайком от мужа кредит и обвинила в этом несуществующего мошенника. Заинский городской суд признал ее виновной в ложном доносе, сообщает пресс-служба суда.

Как выяснилось в ходе следствия, женщина тайком от мужа взяла кредит в микрофинансовой компании в размере 25 тыс. рублей. Испугавшись, что муж обо всем узнает и рассердится, она написала заявление в полицию, что неизвестный якобы воспользовался ее паспортными данными и взял кредит в офисе микрофинансирования. Однако сотрудники полиции установили, что никакого мошенника не было, а деньги взяла в долг сама «потерпевшая».

Суд признал жительницу Заинска виновной в заведомо ложном доносе и приговорил ее к выплате штрафа в размере 30 тыс. рублей.

 


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