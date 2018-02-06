Айрат Фаррахов: Управление Артема Здунова всегда вызывало доверие

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Управление Артема Здунова, который с 2014 года занимает должность министра экономики Татарстана, всегда вызывало доверие. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.

Он отметил, что Республика Татарстан традиционно является «поставщиком высококвалифицированных кадров, которые прошли путь с самых низов». Фаррахов помнит день, когда прежний глава Министерства экономики РТ Мидхат Шагиахметов пригласил Артема Здунова на должность своего заместителя.

«У меня всегда вызывали уважение его профессионализм, конкретное знание вопроса и отзывчивость. Когда я уже перешел в Госдуму, приходилось решать вопросы, связанные с законопроектами о поддержке предпринимателей. Всегда я встречал очень позитивный и деловой разговор. Его управление всегда вызывало доверие и было предсказуемым, это две ключевые вещи, которые важны для экономики и для того, чтобы бизнес верил власти», — сказал парламентарий.

Сожаление о предстоящем уходе Артема Здунова на должность председателя Правительства Дагестана неуместно, считает Фаррахов. В РТ есть линейка готовых менеджеров. То, что Президент Татарстана согласился с продвижением Здунова, — это абсолютно правильное решение, отметил депутат Госдумы от РТ.

«Я думаю, что в таком непростом регионе у него есть очень хорошие шансы, чтобы реализовать те задачи, которые поставит врио главы Дагестана», — заключил Фаррахов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Артем Здунов выдвинут в качестве кандидата на пост главы Правительства Республики Дагестан.