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Минниханов встретился с Мантуровым в Москве

6 февраля 2018, 13:36

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Татарстана и Минпромторга в 2018 году.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил сегодня с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки татарстанского лидера в Москве, сообщает пресс-служба Президента РТ

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Татарстана и Минпромторга в 2018 году, а также выполнения ряда совместных профильных программ.

Как отмечает пресс-служба Президента РТ, во время поездки в Москву Рустам Минниханов проведет ряд встреч и переговоров. 


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