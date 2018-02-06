Минниханов встретился с Мантуровым в Москве

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил сегодня с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки татарстанского лидера в Москве, сообщает пресс-служба Президента РТ

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Татарстана и Минпромторга в 2018 году, а также выполнения ряда совместных профильных программ.

Как отмечает пресс-служба Президента РТ, во время поездки в Москву Рустам Минниханов проведет ряд встреч и переговоров.