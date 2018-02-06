Продюсер «Созвездия-Йолдызлык»: У фестиваля нет штатного психолога

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Юные участники республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», которым не удается пройти в суперфинал, очень переживают. Однако штатного психолога у фестиваля нет, причем вряд ли в скором времени появится соответствующая вакансия.

Об этом рассказал сегодня генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Штатного психолога у нас нет, и это большая проблема. Чтобы научиться петь хорошо, должно пройти 30 лет. Наши участники могут пробовать свои силы ежегодно. Не получилось в пять лет, можно попробовать в шесть. Главными психологами фестиваля должны выступать родители, которым нужно настраивать ребят не на победу, а на участие», – подчеркнул он.

За 18 лет работы фестиваля в нем приняли участие около миллиона человек в возрасте от пяти лет до 21 года. Ежегодно на конкурсе выступают более 60 тыс. талантливых ребят из разных уголков Татарстана. Оргкомитет фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» принял решение считать миллионными участниками всех, кто выступит на нем в этом году.