Кремль отказался считать задержание членов Правительства Дагестана политическим кризисом

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Задержание членов Правительства Дагестана и последующая отставка кабинета не являются свидетельствами регионального политического кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что события в северокавказской республике – это «продолжение работы правоохранительных органов» и аналогичные действия при необходимости проводились и в других субъектах Федерации.

«Президент неоднократно говорил, что это не кампанейщина, а последовательная целенаправленная и системная работа», – добавил представитель Кремля. По его словам, Владимир Путин в курсе действий правоохранительных органов в Дагестане.

Вчера были задержаны и. о. Председателя Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку Правительство региона. Затем он предложил на пост главы кабинета кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова.