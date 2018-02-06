Верховный суд РТ приговорил «Казаевских» к 122 годам

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Верховный суд РТ сегодня закончил двухдневное оглашение приговора шести членам ОПГ «Казаевские», на счету которых, по материалам дела, пять убийств и в общей сложности 14 эпизодов преступлений. Преступники выстрелом в голову лишили жизни беременную женщину и пытались ликвидировать своего лидера.

Среди осужденных – семейство Бикбулатовых: Дмитрий и два его сына – Александр и Сергей, Алексей Тарасов, Альберт Кошкин и Андрей Морозов. В зависимости от степени тяжести преступлений они получили от 14 до 24 с половиной лет колонии строго режима. В общей сложности это 122 года и 1 месяц лишения свободы на всех.

«Казаевские» были одной из бригад ОПГ «Юдино», орудовали на территории одноименного поселка в Кировском районе Казани. По версии следствия, действовать они начали в начале 90-х и контролировали несколько продуктовых магазинов и кафе.

По данным следствия, в 1999 году Бикбулатов-старший не поделил сферы влияния с организатором ОПГ Николаем Казаевым, который сейчас находится в федеральном розыске, и решил его убить. Часть членов группировки поддержала новоявленного лидера. Исполнитель подложил самодельную взрывчатку, сделанную из двух тротиловых шашек, в салон машины Казаева. Лидера ОПГ спасло то, что сработала лишь одна из двух шашек и взрыв был направлен в сторону двигателя – все четыре пассажира спаслись. Казаев и его подельники вычислили подрывника и убили его. А позже организовали покушение на Бикбулатова, однако подосланный убийца сам был устранен силами конкурента и его подручных.

В мае 2000 года Кошкин гулял с собакой в лесопосадке рядом с Юдино и ему навстречу попалась беременная женщина, которая вышла на прогулку с мужем и собакой. Животные подрались, а между хозяевами началась перепалка. Кошкин достал пистолет и открыл огонь – мужчина получил ранения и выжил, а женщине преступник попал в голову.

Своих жертв «Казаевские» топили в Волге, в километре от моста на трассе М7. На глубине 18 метров в процессе следствия обнаружили металлическую рельсу.

К этой рельсе Бикбулатов-старший привязал тело Петрова – последней жертвы «Казаевских», которого он убил лопатой в 2012 году. Удар был такой силы, что черенок лопаты сломался пополам.

«Я считаю, что они получили по заслугам. Они “достойны” такого наказания», – поделилась после оглашения приговора сестра убитого Петрова.

«Вопрос об апелляционном обжаловании будет рассмотрен гособвинением после изучения приговора и протокола судебного заседания», – отметил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.