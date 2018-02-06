Маленький борец из Аксубаево получил смертельную травму во время спарринга

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). 11-летний борец из Аксубаево получил смертельную травму во время тренировки в спорткомплексе «Юность», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, между двумя мальчиками состоялся тренировочный спарринг. В процессе оба борца упали и ударились головами. Одному из них стало плохо, и мальчика экстренно госпитализировали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что юный борец скончался в Чистопольской больнице 3 февраля.

Сейчас следствие изучает обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.