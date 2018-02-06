Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Маленький борец из Аксубаево получил смертельную травму во время спарринга

6 февраля 2018, 13:27

В процессе тренировки партнеры упали и ударились головами, одному из них вскоре стало плохо и потребовалась госпитализация.
Сироты и многодетные семьи в Аксубаево отпразднуют новоселье
В Аксубаевском районе жители села вытащили из горящего дома погибшего мужчину
В Аксубаевском районе спасатели отыскали заблудившегося в ночи челнинца
В Аксубаево с участием Президента РТ проходит семинар-совещание аграриев республики
За кражу скота житель Аксубаевского района приговорен к 1 году лишения свободы

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). 11-летний борец из Аксубаево получил смертельную травму во время тренировки в спорткомплексе «Юность», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, между двумя мальчиками состоялся тренировочный спарринг. В процессе оба борца упали и ударились головами. Одному из них стало плохо, и мальчика экстренно госпитализировали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что юный борец скончался в Чистопольской больнице 3 февраля.

Сейчас следствие изучает обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter