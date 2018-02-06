Челнинский производитель клюшек представил продукцию на выставке спорттоваров в Мюнхене

(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ»). Компания «ЗаряД», резидент челнинской ТОСЭР, представила свою продукцию на мюнхенской выставке спортивных товаров «ISPO Munich 2018», сообщает администрация Автограда.

Крупнейшая выставка спортивных товаров «ISPO Munich 2018» прошла в Германии в конце января — начале февраля текущего года. Выставка давно уже стала общепризнанной европейской площадкой, где демонстрируются последние достижения производителей спортивного инвентаря. Ежегодно ее посещают около 80 тысяч человек, а свои стенды представляют более 2,5 тысячи экспонентов из разных стран.

Для «ЗаряДа» такие мероприятия открывают возможности для взаимодействия с европейской аудиторией с целью дальнейшего экспорта продукции, считают в компании.

«Результаты поездки оправдали себя. Мы провели ряд серьезных переговоров с сетевыми магазинами, представленными в Европе, — сообщил генеральный директор компании Иван Савин. — Мы позиционировали себя как первого и единственного российского производителя клюшек, изготовление которых осуществляется с использованием современных технологий. Клюшки „ЗаряДа“ расположились у стенда лучших экспортеров России в сфере спортинвентаря — в так называемой Деревне российского экспортного центра. И наша продукция вызвала огромный интерес у участников. Они останавливались, брали клюшки в руки, ощупывали их. Собираемся и дальше использовать европейские выставки для продвижения татарстанской продукции».