В ИА «Татар-информ» расскажут о XXXVI Шаляпинском фестивале

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 7 февраля, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о XXXVI Международном оперном фестивале им. Ф.И.Шаляпина, посвященном 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина.

В мероприятии примут участие заместитель директора ТАГТОиБ им. М. Джалиля Юрий Ларионов, пресс-секретарь театра Елена Остроумова, участники Шаляпинского фестиваля Лакита Митчелл (США) и Лестер Линч (США), а также заместитель председателя СТД РТ, директор Дома актера им. М.Салимжанова Эльмира Фатхуллина, которая расскажет о параллельной программе Шаляпинского фестиваля «Маска и душа».

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

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