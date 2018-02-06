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Самый дорогой авиабилет на ЧМ-2018 в Казань обошелся покупателю в 54,6 тысячи рублей

6 февраля 2018, 13:38

Специалисты Туту.ру нашли самые дорогие и дешевые авиабилеты, купленные на чемпионат мира, который пройдет летом в 11 городах России.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Житель Петропавловска-Камчатского заплатил 54,6 тыс. рублей за перелет до Казани и обратно на чемпионат мира по футболу, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Специалисты сервиса проанализировали бронирования авиабилетов и нашли самые дорогие и дешевые авиабилеты, купленные на чемпионат мира, который пройдет летом в 11 городах России.

Самыми дорогими оказались билеты из Певека (Чукотка) в Москву. За перелет троих человек в обе стороны пришлось заплатить почти 205 тыс. рублей.

Бронь по маршруту Москва — Самара заняла вторую строчку рейтинга. За четыре билета любители футбола выложили 142 тыс. рублей. На третьем месте оказался авиаперелет из Москвы в Сочи (141 тыс. рублей за восемь билетов в обе стороны).

Самые дешевые билеты обошлись покупателю рейса Сочи – Москва (2,8 тыс. рублей в одну сторону). Также среди недорогих оказались билеты авиарейсов Симферополь – Москва (2,9 тыс. рублей), Москва – Самара (3,5 тыс. рублей) и Ижевск – Петербург (5,3 тыс. рублей).

 


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