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В крупном пожаре в Арске погиб 89-летний мужчина

6 февраля 2018, 13:19 , Фото: МЧС РТ

В крупном пожаре в Арске погиб 89-летний мужчина Сегодня около шести утра загорелся дом №159 по улице Пионерская.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В Арске в крупном пожаре погиб престарелый хозяин дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около шести утра загорелся дом №159 по улице Пионерская.

На место отправились сотрудники ДПО «Возрождение», ДПО «Водоконал» и ПСЧ №107.

На момент появления огнеборцев жилой дом был охвачен пламенем целиком. Огонь распространился на кровлю расположенного поблизости сарая и угрожал перейти на соседний дом и баню.

Через 25 минут огнеборцы взяли горение под контроль и потушили пожар. Тело 89-летнего хозяина дома обнаружили при разборе сгоревших конструкций.

В результате пожар уничтожил дом и сарай на площади 108 квадратных метров.

 


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