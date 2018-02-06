В крупном пожаре в Арске погиб 89-летний мужчина

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В Арске в крупном пожаре погиб престарелый хозяин дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около шести утра загорелся дом №159 по улице Пионерская.

На место отправились сотрудники ДПО «Возрождение», ДПО «Водоконал» и ПСЧ №107.

На момент появления огнеборцев жилой дом был охвачен пламенем целиком. Огонь распространился на кровлю расположенного поблизости сарая и угрожал перейти на соседний дом и баню.

Через 25 минут огнеборцы взяли горение под контроль и потушили пожар. Тело 89-летнего хозяина дома обнаружили при разборе сгоревших конструкций.

В результате пожар уничтожил дом и сарай на площади 108 квадратных метров.