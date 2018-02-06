Глава Минсельхоза РФ: Татарстан потерял цены на молоко

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Одним из регионов, потерявших цены на молоко, является Татарстан. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на IX съезде «Союзмолоко» на выставке «Агроферма», сообщает издание The DairyNews.

«В первую очередь мы потеряли цены в Поволжье. Башкирия, Удмуртия, Чувашия, отчасти Татарстан — мониторинг показал, что там, где нет предприятий по производству молокоемкой продукции, где регион является сырьевым придатком других регионов, где мало переработки, цена низкая», — заявил он.

Главная причина всех бед молочной отрасли — «серый» импорт, фальсификат, нарушение техрегламентов при производстве, считает глава Минсельхоза РФ.

В настоящее время около 3 млн тонн молока заходит в Россию по «серым» схемам, заявил он.