Жители Казани сдали более тонны живых елок на корм козам

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Жители Казани сдали более одной тонны живых елок на корм козам, сообщает пресс-служба Поволжской экологической компании.

В этом году в столице Татарстана заработало сразу два пункта приема елок: на ул. Аделя Кутуя и на территории одного из торговых центров города.

Все собранные ели отвезены в фермерское хозяйство Мурата Сиразина в селе Шеланга Верхнеуслонского района.

Зимой животные лишены зеленого корма, поэтому живые елки пришлись как нельзя кстати, рассказал Сиразин. Козы едят и иголки, и кору. Остатки фермер измельчает в муку, а получившаюся смесь использует как витаминную для кур, гусей и уток.