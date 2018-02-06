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Жители Казани сдали более тонны живых елок на корм козам

6 февраля 2018, 16:24 , Фото: Михаил Захаров

Жители Казани сдали более тонны живых елок на корм козам Все собранные ели отвезены в фермерское хозяйство Мурата Сиразина в селе Шеланга Верхнеуслонского района.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Жители Казани сдали более одной тонны живых елок на корм козам, сообщает пресс-служба Поволжской экологической компании.

В этом году в столице Татарстана заработало сразу два пункта приема елок: на ул. Аделя Кутуя и на территории одного из торговых центров города.

Все собранные ели отвезены в фермерское хозяйство Мурата Сиразина в селе Шеланга Верхнеуслонского района. 

Зимой животные лишены зеленого корма, поэтому живые елки пришлись как нельзя кстати, рассказал Сиразин. Козы едят и иголки, и кору. Остатки фермер измельчает в муку, а получившаюся смесь использует как витаминную для кур, гусей и уток.


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