Борис Стаценко: Музыке я начал учиться в цыганском таборе

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В казанском Доме актера им. М. Салимжанова 5 февраля прошла вторая встреча из цикла «Маска и душа». Баритон, исполнитель роли Набукко на премьере в Казани Борис Стаценко рассказал о дружбе с Дмитрием Хворостовским, своем видении будущего Шаляпинского фестиваля и о том, как он пришел в музыку.

Один из видных мировых «вердиевских баритонов», преподаватель Московской консерватории и солист Немецкой оперы на Рейне Борис Стаценко родился в маленьком городке Коркино Челябинской области. «Свой творческий путь я начал в четыре года, исполнял частушки, стоя на стуле. На вырученные средства покупал мороженое. В городе был клуб, в нем – гитара и пианино, но играть на их никто не умел. Я убегал в цыганский табор иногда, где меня и научили игре на гитаре. А на фортепиано я обучался сам и вскоре знал все эстрадные песни», – вспоминал Стаценко.

Поворот в его судьбе случился в 22 года. В Челябинске Стаценко услышал оперу «Севильский цирюльник», и сказал себе: «Буду баритоном!» «Я поувольнялся со всех работ и поступил с училище, даже не зная музыкальной грамоты», – добавил он.

На втором курсе Московской консерватории певец исполнил партию графа Жермона в «Травиате», а по окончании обучения по конкурсу попал сразу в Большой театр. Можно считать, места сбылась, недоставало малости. Как рассказал сам артист, в аспирантуру он пошел исключительно из корыстных побуждений – получить московскую прописку. В паспортном столе у него спросили, где прописан сейчас. Стаценко ответил, на что ему сказали: «Тогда езжайте в свою деревню крутить коровам хвосты».

Будущая звезда оперной сцены отправился не в Челябинскую область, а на фестиваль в Дрезден. Там его заметили и сразу предложили театр в немецком городе Хемниц. «Я подумал: раз уж не дают прописку в Москве, уеду в Германию. Теперь же я вообще не нуждаюсь ни в каких прописках, а пою там, где хочу», – сказал Борис Стаценко.

Рассказал гость и о дружбе с Дмитрием Хворостовским: «В 1987 году мы вместе участвовали в конкурсе имени Глинки в Баку. Там Дмитрий получил первую премию. Позже много встречались, пока он не уехал в Лондон. Это была знаковая фигура во всем мире. С его появлением на Западе перестали верить, что по улицам сибирских городов России бродят медведи».

Коснулся Борис Стаценко также темы, о которой не принято говорить. Когда в Европе ставится русская опера, очередь из исполнителей выстраивается огромная. Но можно быть уверенным, как рассказал певец, что выберут именно российского артиста. Не потому, что он особенно талантлив или как-то особенно чувствует классику. Просто это будет в два раза дешевле…

За свою музыкальную карьеру Стаценко исполнил более 90 ролей, некоторые из них – на трех языках. Однако он не делит роли на любимые и нелюбимые. «Просто есть партии, которые получаются лучше. А вообще я просто люблю петь на сцене», – признался артист.