В учреждениях допобразования РТ созданы интерактивные музеи и инженерные лаборатории

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В прошлом году в Татарстане в учреждениях дополнительного образования детей были созданы восемь опорных площадок по развитию туристско-краеведческой направленности, четыре интерактивных музея для пропаганды объектов исторического, культурного и природного наследия республики и девять опорных центров (инженерных лабораторий). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на создание опорных площадок по развитию туристско-краеведческой направленности было выделено 4 млн рублей, на интерактивные музеи – 1 млн 145 тыс. рублей, на девять опорных центров – по 1 млн рублей.

Для реализации дистанционных профессиональных программ и информационно-методического сопровождения деятельности допобразования был создан портал республиканского модельного центра, а также «Навигатор» дополнительного образования детей.

Кроме того, в прошлом году Республиканскому центру внешкольной работы был присвоен статус Республиканского модельного центра.

«В течение года проводились сезонные и заочные школы для мотивированных детей по техническому творчеству и инженерным компетенциям и был создан республиканский реестр одаренных детей, в который вошли более 4,5 тыс. детей с учетом личных достижений в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях по дополнительным общеобразовательным программам», – отмечается в сообщении министерства.

Во время работы Республиканского модельного центра по дополнительным программам повышения квалификации руководящих и педагогических работников были обучены 764 слушателя, 158 из которых представляли другие регионы России.

Также введена модель персонифицированного учета дополнительного образования детей в республике. В ней примут участие 34 муниципальных образования.