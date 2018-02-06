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Футбольный клуб «КАМАЗ» запустил трамвай с историей клуба по Набережным Челнам

6 февраля 2018, 16:16

Футбольный клуб «КАМАЗ» запустил трамвай с историей клуба по Набережным Челнам Маршрут у трамвая будет постоянно меняться, и увидеть его можно будет в любой части города.
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(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Футбольный клуб «КАМАЗ» запустил трамвай с историей клуба по Набережным Челнам. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Трамвай оформлен в стилистике футбольного клуба, рассказывающей о его истории. Исторические снимки с матчей 90-х в полной мере погружают в ту атмосферу и времена, когда «КАМАЗ» играл в высшем дивизионе российского футбола.

«Маршрут у этого трамвая будет постоянно меняться, и увидеть его можно в любой части города. Номер транспортного средства – 012. Своего рода 12-й игрок команды теперь будет поддерживать команду на рельсах», – говорят в пресс-службе клуба.
 


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