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Зиля Сунгатуллина: Артисты эстрады должны брать пример с участников «Созвездие-Йолдызлык»

6 февраля 2018, 12:38

Отборочные этапы XVIII фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» стартуют 25 февраля в десяти городах Татарстана.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Никогда не петь под фонограмму и брать пример с юных участников республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» призвала звезд современной эстрады председатель жюри фестиваля, народная артистка России Зиля Сунгатуллина.

«Не обязательно, чтобы все участники "Созвездия-Йолдызлык" стали артистами, они должны быть лидерами в жизни и побеждать. Участники фестиваля оканчивают Консерваторию РТ и ГИТИС, сейчас они преподают сами. Они никогда не поют под фонограмму, и поэтому являются образцовыми артистами для эстрады», – сказала Сунгатуллина.

Отборочные зональные этапы XVIII Республиканского открытого телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» стартуют 25 февраля в десяти городах и районах Татарстана. Восемнадцатый по счету фестиваль проходит под лозунгом «Миллионный участник». Именно столько человек попробовали свои силы за годы фестивального движения. Оргкомитетом принято решение считать миллионными участниками всех членов фестиваля этого года.
 


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