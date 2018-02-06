В Казани за сутки выпало 103 процента месячной нормы снега

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В Казани с 4 по 5 февраля, выпало 29 мм снега, что составляет 103 процента месячной нормы. Той же ночью в Тетюшах был зафиксирован очень сильный ветер порывами 25 м/с. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Вечером 4 февраля, ночью и днем 5 февраля в Татарстане выпали осадки в виде снега и мокрого снега, местами на западе республики с ледяным дождем, местами в западных районах – сильные в количестве до 10 – 15 мм ночью и до 7 – 13 мм днем.

В Казани ночью выпал очень сильный снег – 22 мм за 12 часов, что соответствует критериям опасного метеорологического явления, а днем также выпал сильный снег — 7 мм. Повсеместно отмечался сильный ветер порывами 15 – 22 м/с. В большинстве районов были метели с ухудшением видимости до 500 м и менее, на западе – слабый гололед.

За период наблюдения с 1950 года очень сильный снег на территории Татарстана зафиксирован 19 раз, то есть примерно один раз в три – четыре года. В Казани – девять раз, или один раз в семь – восемь лет.

В последние годы очень сильный снег в столице Татарстана зарегистрирован в 2008-м, 2009-м и 2017 годах. Так, в течение суток 3 декабря прошлого года в Казани выпало 31 мм снега (111 процентов от нормы). За сутки, ночью и днем 5 февраля, выпало 29 мм снега.